Киевский режим продолжает воздушную атаку на российские регионы. Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 10.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО сбито 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. Над Белгородской областью уничтожено семь дронов ВСУ, три - над акваторией Черного моря, два беспилотника ликвидировано над Калужской областью, еще один – над Рязанской областью.

Ранее Минобороны отчиталось о работе ПВО в ночь на 24 декабря. Военные сообщили, что за этот период силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника.