Путин: Парламент России завершает осеннюю сессию с хорошим результатом

Владимир Путин 24 декабря выступил в Совете Федерации, где проходило пленарное заседание, передает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что парламент России завершает осеннюю сессию с хорошим результатом.

По словам главы государства, был принят ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики.

Путин призвал активнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки. Как добавил российский лидер, Стратегические планы развития охватывают всю страну, от Калининграда до Курил, от Арктики до Донбасса.

Состав Совета Федерации, как и других государственных органов, будет и дальше обновляться, сказал президент. Совфед, добавил он, стал настоящей кадровой школой.