Блогера Лерчек увезли в больницу с угрозой выкидыша

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) находится на шестом месяце беременности. Накануне, 23 декабря, она почувствовала недомогание: начались сильные почечные колики, ноющая боль в пояснице. Ей даже было тяжело дышать. Чекалину отпустили из-под домашнего ареста — она уехала на скорой в больницу.

Об этом сообщил возлюбленный Валерии, танцор Луис Сквиччиарини на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Лучше вы узнаете это от нас, а не от СМИ. Валерию вчера госпитализировали с сильнейшей болью в пояснице и угрозой прерывания беременности. Сейчас все хорошо! Угрозы для ребенка больше нет", - сообщил он.

Также он уточнил, что колики начались из-за "роста матки", в результате "придавилась почка".

Напомним, Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.

Ранее Лерчек пожаловалась, что из-за домашнего ареста не может даже подать заявление в ЗАГС, потому что ей запрещено пользоваться Интернетом и мобильной связью.