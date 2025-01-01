Минску передали предложения США по урегулированию на Украине

Новые предложения США по мирному урегулированию конфликта на Украине переданы американской стороной Минску. Об этом сообщил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

По словам Тертеля, он доложил президенту Беларуси о предложениях Вашингтона, в которых учтена позиция Минска и Александра Лукашенко. Эти пункты направлены на достижение мирного разрешения всех споров, особенно по Украине, приводит слова главы КГБ агентство БелТА.

Тертель заявил, что активный диалог между Беларусью и США продолжается. Он уверен, что итог переговоров будет положительным. Диалог идет на уровне рабочей группы, в которую включены многие высшие должностные лица республики.