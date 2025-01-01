Путин призвал кабмин отдать все силы для позитивных изменений в жизни россиян

Президент России Владимир Путин провел в среду, 24 декабря, встречу с членами федерального правительства. Участники мероприятия подвели итоги уходящего 2025 года и обсудили ключевые направления работы в следующем году.

Как отметил глава государства, правительство России действует слаженно и профессионально. Во многом благодаря этой работе ключевые макроэкономические показатели стабильны, инфляция в России снижается, а безработица находится на историческом минимуме.

Также кабмину удается балансировать бюджет, полностью исполнять все социальные обязательства и обеспечивать расходы на оборону.

Владимир Путин напомнил, что перед Россией по-прежнему стоят амбициозные задачи — это требование времени и запрос граждан. Повестка кабмина нацелена на ощутимые позитивные изменения в жизни россиян, необходимо вывести отечественную экономику на качественно новый уровень.

При этом президент подчеркнул, что добиться успеха в реализации этих задач возможно только при полной отдаче сил, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главной задачей всех органов власти и государственных служащих России является повышение уровня и качества жизни граждан. Совместными усилиями всех ветвей власти можно достичь целей развития, стоящих перед нашим государством, отмечал глава государства.