Контракт с Министерством обороны России о прохождении военной службы заключили к 24 декабря порядка 417 тысяч человек. Такие данные озвучил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту. Видео с заседания опубликовано в официальном Telegram-канале Дмитрия Медведева.

Зампред Совбеза уточнил, что в 2025 году более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования российской армии и отправились в зону специальной военной операции.

Как подчеркнул политик, "достойные результаты стали возможны, прежде всего, благодаря патриотизму" россиян, которые приняли решение о прохождении военной службы". Медведев выразил благодарность таким гражданам: "Большое им за это спасибо!"

После подписания контракта с Минобороны новобранцы проходят медицинскую комиссию и оформляют все необходимые документы. Затем их ждут обязательные тренировки на полигонах в условиях, максимально приближенных к фронтовым. Занятия проводят инструкторы с опытом боевых действий в зоне спецоперации.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас в контексте урегулирования конфликта на Украине потребовала ограничить российскую армию вместо украинской. Политик заявила, что "если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет".