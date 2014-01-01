Три слова под строгим запретом: что Кейт Миддлтон не разрешает произносить няне при детях

Кейт Миддлтон воспитывает троих наследников. Принцу Джорджу уже 12 лет, принцессе Шарлотте 10 лет, а принцу Луи 7 лет. Будущая королева Великобритании серьезно подходит к вопросу воспитания своих детей. Она даже составила список стоп-слов для няни.

Кейт могла бы окружить себя всевозможными помощниками, но супруга принца Уильяма предпочитает заниматься с сыновьями и дочкой по большей части самостоятельно. Только одна сотрудница приходит на замену принцессе Уэльской, если той нужно отлучиться.

В отсутствие Миддлтон за Джорджем, Шарлоттой и Луи приглядывает высококвалифицированная няня Мария Тереза Туррион Борралло, которую наняли еще в 2014 году. Кейт практически во всем доверяет Марии, но все-таки старается контролировать ее общение с детьми. Так, принцесса составила список слов, которые категорически запрещено произносить при ее наследниках.

Гувернантке не разрешается использоваться слова "ребенок", "малыш" и "малышка". Принц и принцесса Уэльские полагают, что подобное обращение унижает достоинство Джорджа, Шарлотты и Луи. Борралло называет их исключительно по именам.