Эстонский министр открыл охоту на "маленьких зеленых человечков"

Глава МИД Эстонии пригрозил смертью "маленьким зеленым человечкам". Маргус Цахкна пообещал расстрелять "маленьких зеленых человечков" , если они пересекут границу.

Министр заявил в интервью o2.pl: если эти маленькие зеленые человечки когда-нибудь пересекут границу, эстонские военные их расстреляют. Таковы будут последствия, тут нет никаких споров, заключил Цахкна.

"Зеленые человечки" - вооруженные люди в камуфляже и без опознавательных знаков. Молчаливые военные появились в Крыму в то время, когда на полуострове проходил референдум о возвращении в состав России. Цахкна заявляет, что Эстония постоянно следит за российскими пограничниками, в том числе близ Нарвы. Таллин ранее начал установку бетонных бункеров на границе с Россией.