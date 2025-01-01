Вильфанд высказался о вероятности оттепели в Новый год в Москве

Предварительный прогноз погоды говорит о том, что в столичном регионе Новый год придется встречать при температуре около 15 градусов ниже нуля. Об этом рассказал в среду, 24 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, пока прогнозируется "вполне морозная погода, но все-таки со снегом". Как в последний день уходящего 2025 года, так и в первый день 2026 года ожидается один и тот же режим погоды: облачно, низкое давление, временами — снег, температура около 10-15 градусов мороза ночью и 7-10 градусов ниже нуля днем.

Однако этот прогноз является предварительным, его вероятность составляет около 75-80%. В ответ на вопрос о том, может ли прогноз измениться настолько сильно, что в Москве в новогоднюю ночь будет оттепель, Вильфанд заверил, что пока такой вероятности нет, сообщает "Интерфакс".

Между тем жителей Москвы и Подмосковья ожидает ухудшение погодных условий. Столичный главк МЧС предупреждает в своем Telegram-канале, что в ночь с 25 на 26 декабря, а также утром в пятницу, 26 декабря, ожидается метель с сильными порывами западного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подтверждал, что температура воздуха в столичном регионе в последние дни декабря ощутимо понизится. Однако, по словам эксперта, это сохраняет шансы 2025 года получить статус самого теплого за всю историю метеорологических наблюдений.