Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Сергей Собянин в среду выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме. По словам мэра, Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий.

Кроме того, столица уже стала безусловным лидером страны по развитию ИИ и цифровых двойников. Созданные в Москве медицинские, образовательные и многие другие сервисы используют десятки миллионов людей по всей России, отметил мэр. Доля ИИ-индустрии в городской экономике составляет уже около 10%.

Еще одна сфера, в которой лидирует город — киноиндустрия. По словам Собянина, московский кластер производства кино и медиа будет одним из крупнейших в мире. Уже сейчас его мощности забронированы на месяцы вперед и востребованы большинством крупнейших студий России.