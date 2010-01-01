Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме, заявил, что среди мегаполисов мира российская столица занимает второе место по размеру экономики.

По словам главы города, с 2010 года валовый региональный продукт в Москве вырос на 41%. Объем инвестиций из всех источников финансирования по итогам года, скорее всего, превысит 9 триллионов рублей, это "огромная сумма", которая в четыре раза больше показателей 2010-го.

Также мэр отметил, что в 2026 году в московской промышленность произошло немало знаковых событий.