Собянин рассказал о мощном транспортном каркасе Москвы

За последние 15 лет в столице сформировался мощный транспортный каркас. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, выступая в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах работы столичного правительства.

По словам мэра, каркас на сегодняшний день включает более 440 станции метрополитена, МЦК, МЦД, "а также Московский скоростной диаметр и другие хордовые трассы и вылетные магистрали".

Собянин также отметил, что столица сделала огромный шаг в реализации концепции 15-минутного города, передает АГН "Москва".

"Выросла не только обеспеченность рабочими местами в большинстве районов Москвы, продуктовыми магазинами в пешей доступности сегодня уже обеспечены 97% москвичей. Если говорить о более широком выборе продовольствия, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан. В результате мы сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, основные услуги, 15-минутная транспортная доступность работает", – сказал он.

Напомним, в середине декабря Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию без контактной сети в центре столицы. Маршрут сразу стал очень популярным. Около полумиллиона москвичей получили дополнительную транспортную доступность.