Киевский режим не прекращает попыток устроить воздушную атаку на российскую столицу. Как сообщил Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в военном ведомстве сообщили об отражении очередной воздушной атаки киевского режима на российские регионы силами противовоздушной обороны. Дежурные средства ПВО сбили в течение ночи на 24 декабря 172 дрона ВСУ.

Позже стало известно, что атака продолжилась. В период с 10.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО был сбит 31 украинский беспилотник, 18 из них - над территорией Брянской области.