Собянин: 20 тысяч москвичей ежегодно заключают контракт на службу в ВС России

Москва является крупнейшим центром по контрактации военнослужащих для участия в специальной военной операции. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 24 декабря, в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

Как уточнил Сергей Собянин, около 20 тысяч москвичей ежегодно добровольно заключают контракты с Министерством обороны России для прохождения военной службы.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что контракт с Министерством обороны России о прохождении военной службы заключили с начала 2025 года порядка 417 тысяч человек, свыше 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования ВС России. Политик подчеркнул, что "достойные результаты стали возможны, прежде всего, благодаря патриотизму" россиян.