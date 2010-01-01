Собянин: Экономическая отдача туризма растет из года в год

Вклад туризма в валовый региональный продукт Москвы в этом увеличится до 6-7%. Об этом сообщил Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.

По словам мэра, экономическая отдача туризма растет из года в год. Уже сегодня индустрия гостеприимства обеспечивает работой сотни тысяч москвичей.

Сергей Собянин также сообщил, что Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира. По итогам этого года объем инвестиций из всех источников финансирования может превысить 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года.