Собянин: Москва создает лучшую в мире систему массового здравоохранения

Целью столичных властей является создание в Москве лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 24 декабря, в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

Сергей Собянин отметил, что это требует перехода от отдельных мероприятий к комплексной программе полного обновления материально-технической базы. Необходимы повсеместное внедрение современных медицинских технологий, правильная организация медицинской помощи и эффективное использование всех ресурсов.

В рамках решения этих задач в Москве в активной фазе реализации находится несколько масштабных проектов. В частности, мэр столицы напомнил про завершение модернизации системы медицинской помощи женскому населению: на смену тесным маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья. В Москве работает уже 16 таких центров, а через год их будет 25.

Подходит к завершению формирования современного каркаса в стационарном звене, что требует обновления 100% материальной базы городских больниц. Возводятся новые корпуса онкологической больницы №62, новый лечебный диагностический комплекс "Склифа", многопрофильный лечебно-диагностический комплекс больницы №52".

Также в Москве планируют построить новую детскую больницу, которая по своему комфорту и оснащению войдет в число лучших детских клиник России. Задумано строительство второй очереди больницы в Коммунарке и ряд других объектов с широчайшими возможностями для диагностики, лечения и реабилитации.

8 декабря Сергей Собянин объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции. Это не просто ремонт, а перезапуск всей системы первичного звена — от инфраструктуры до подхода к пациенту по новому московскому стандарту здравоохранения.

Главный врач ГБУЗ детской городской поликлиники №32 ДЗМ Заурбек Кадзуев назвал этот проект системы здравоохранения Москвы беспрецедентным — он "открыл в принципе новые двери, современный мир технологий".