Долина грубо нарушила закон в отношении Лурье и выдала это за добрую волю: новое заявление Верховного суда

16 декабря Верховный суд поставил точку в "квартирном деле" Ларисы Долиной. Жалоба Полины Лурье была удовлетворена, а решения нижестоящих инстанций отменены. Таким образом, Долина должна освободить проданную квартиру, теперь недвижимость принадлежит Лурье.

Перед заседанием суда певица появилась в студии Дмитрия Борисова. Лариса Александровна сообщила, что по доброй воле готова отдать деньги Полине Лурье. При этом артистка отмечала, что на самом деле всей суммы у нее нет, но она согласна выплачивать 112 миллионов частями в течение нескольких лет.

Кроме слов с экрана телевизора певица больше ничего не сделала. Представители Долиной не пытались связаться с Лурье после прозвучавшего заявления.

Теперь же выяснилось, что после того, как суды первой инстанции признали сделку с недвижимостью недействительной, певица была обязана вернуть покупательнице деньги. Не молча продолжать жить в своей квартире, а выйти на связь с адвокатами Лурье и урегулировать этот вопрос.

"Даже если сделка признается недействительной по причине существенного заблуждения одной из сторон, суд обязан применять механизм двусторонней реституции. Иными словами, если имущество возвращается прежнему владельцу, покупателю должны вернуть деньги. В данном случае этого сделано не было, что Верховный суд расценил как грубое нарушение закона", — поясняет Woman новое заявление суда.