Собянин: Успешный опыт Москвы по контролю въезда мигрантов распространят на регионы

Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов, в рамках которого введена система биометрии в столичных аэропортах, будет распространен на другие регионы России. Об этом рассказал в среду, 24 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности городского правительства.

Как отметил Сергей Собянин, указанная система является заслоном от въезда тех, кто нежелателен в России — "кто находится в контрольном списке, так называемом". За год эксперимента было отсеяно около 45 тысяч человек, примерно 10% мигрантов, которые пытались въехать.

Эксперимент признан удавшимся, а потому решено распространять его на другие субъекты Российской Федерации и "на другие программы, чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает", рассказал мэр Москвы.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев как глава межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики лично посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и оценил новые правила для въезда мигрантов, которые включают сбор биометрических данных на границе.

По итогам поездки Медведев подчеркнул, что "в целом это выглядит, в общем, вполне убедительно". Внедренная в Москве система позволяет оперативно "выявлять у себя тех, кто совершил преступление как у нас, в нашей стране, так и у себя на родине", а "в ряде случаев просто не допускать их въезда".