Предотвращен теракт на нефтепроводе в Тюменской области

Задержан гражданин России, который готовил взрыв на диспетчерской станции нефтепровода "Транснефти" по заданию украинских спецслужб. Об этом рассказали в среду, 24 декабря, в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В спецслужбе уточнили, что злоумышленник подобрал в качестве объекта посягательства диспетчерскую станцию магистрального нефтепровода ПАО "Транснефть" в Тюменской области.

Поскольку преступник при задержании с поличным оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали ответным огнем, рассказали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники российских спецслужб сорвали теракт в Волгодонске за полчаса до его совершения. Задержана студентка, которая оказалась жертвой интернет-мошенников. Девушка забрала взрывчатку из тайника и, согласно указаниям кураторов из Киева, понесла его ко входу в городскую администрацию.

В пресс-службе Следкома рассказали, что студент подмосковного колледжа задержан за поджог на железной дороге. 17-летний молодой человек действовал по заданию украинской спецслужбы. Свои действия студент снял на видео для отчета куратору, но ему так и не заплатили.