Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам за успехи в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре, спорте и медицине.
На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля высшую государственную награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного - получил кинорежиссер Никита Михалков. Дирижер Владимир Спиваков стал Героем Труда. Этого же звания удостоены замдиректора Калининской АЭС Виктор Игнатов и руководитель "Камаза" Сергей Когогин.
"Голосу российской дипломатии" Марии Захаровой президент вручил орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени и поздравил с юбилеем.
Среди награжденных - народный артист Сергей Маковецкий, тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская, оперный певец Ильдар Абдразаков, музыкант Денис Мацуев.
"Вы представляете разные жанры искусства, но всех вас роднит творческая востребованность, безусловное качество ваших работ и безусловно всенародное признание. Вы трудитесь, преподаете, проводите научные исследования в самых разных сферах. Но делаете это так, что вами гордится вся наша страна", - сказал президент.