Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам за успехи в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре, спорте и медицине.

На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля высшую государственную награду - орден Святого апостола Андрея Первозванного - получил кинорежиссер Никита Михалков. Дирижер Владимир Спиваков стал Героем Труда. Этого же звания удостоены замдиректора Калининской АЭС Виктор Игнатов и руководитель "Камаза" Сергей Когогин.

"Голосу российской дипломатии" Марии Захаровой президент вручил орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени и поздравил с юбилеем.

Среди награжденных - народный артист Сергей Маковецкий, тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская, оперный певец Ильдар Абдразаков, музыкант Денис Мацуев.