Украинские СМИ опубликовали список "хотелок" Зеленского, которые он выдает за мирный план

О результатах переговоров по украинскому урегулированию в Майами спецпосланник Кирилл Дмитриев уже доложил Владимиру Путину. Как рассказал пресс-секретарь российского президента, работа по этому вопросу будет продолжена по всем имеющимся каналам. В то же время, в Кремле не считают целесообразным сообщать, какие документы привез Дмитриев из США. Мегафонная дипломатия - прерогатива Киева. Сегодня украинские СМИ опубликовали весьма сомнительный список хотелок Зеленского, которые он выдает за мирный план.

Репортаж Елены Макаровой