Финляндия активно вооружается, ожидая возможный конфликт со своим соседом — Россией. На это указывают американские журналисты.

Как пишет The National Interest, финские ВВС решили оснастить используемые американские истребители F-35A ракетами "воздух — воздух" AIM-120D3. Эти боеприпасы предназначены для поражения целей на средней дальности еще до того, как снаряд попадет в поле зрения.

Издание утверждает, что Госдепартамент выдал властям Финляндии соответствующее разрешение — речь идет о 405 таких ракетах на общую сумму 1,07 миллиарда долларов.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна получит доступ к новейшим и мощнейшим ракетам для повышения способности "отвечать на угрозы в оперативной обстановке".

Ранее французские журналисты заявили, что Финляндия — это единственная европейская страна, готовая к возможному вооруженному конфликту с Россией. При этом лидеры оборонной промышленности Европы, выпускавшие продукцию для национальных армий в небольших количествах, даже представить себе не могли потенциальный конфликт.

При этом на публику президент Финляндии Александр Стубб уверяет в незаинтересованности России в нападении на страны альянса. Эта смена риторики удивила зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева. Он поинтересовался: "Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?"