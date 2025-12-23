Архив национальной безопасности США опубликовал полные стенограммы личных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша — младшего за 2001—2008 годы.

Судя по документам, в 2001 году отношения между политиками быстро наладились. Американский лидер высказывал российскому коллеге полное доверие: "Вы тот тип парня, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе". Однако Владимир Путин сразу выразил недовольство приближением НАТО к границам России.

Ситуация обострилась после "оранжевой революции" на Украине, а в 2008 году на встрече в Сочи Путин подчеркивал: "НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация". Москва будет вынуждена реагировать на угрозы, возникающие в свете расширения альянса на восток, в том числе взаимодействуя с антинатовскими силами внутри Украины.

Стенограммы, представленные на официальном сайте архива нацбезопасности США, свидетельствуют о том, что Буш-младший признавал справедливость претензий российских властей. При этом американский политик выражал сомнения в том, что последующие президенты Соединенных Штатов сумеют сохранить такой же уровень диалога с Москвой.

Ранее Владимир Путин напомнил, что на Западе полагали, что разрушат Россию за короткий период. По выражению президента, "европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды и попытаться взять реванш".

В Кремле также подчеркивали, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей специальной военной операции. Со временем стало очевидно, что Украина и западные страны, выступившие гарантами выполнения договоренностей, попросту обманывают Россию.