58-летняя Елена Воробей похвасталась стройными ножками. Преобразилась ради молодого ухажера?

Елена Воробей заметно постройнела и преобразилась. Артистка сделала стильную стрижку и стала выглядеть моложе.

Юмористка довольна своим видом и щеголяет теперь в дерзких мини. На своей странице в соцсети Воробей похвасталась новым образом. Артистка опубликовала кадры, сделанные в гримерке во время перерыва между новогодними съемками.

Елена подчеркнула стройные ножки коротеньким платьем, а сверху набросила косуху. Образ дополнил яркий макияж. Поклонники пришли в восторг от вида юмористки. Народ назвал Воробей богиней.

Сама артистка ранее призналась, что похудела на 14 килограммов. Это была вынужденная мера, юмористка всю жизнь борется с лишним весом, а недавно врач прописал ей специальный препарат, снижающий аппетит.

Как пишет издание 7Дней, Воробей преобразилась ради некоего молодого ухажера. Якобы у артистки завязался роман. Сама звезда сцены эти слухи не подтверждает и говорит, что отдает предпочтение ровесникам или партнерам постарше.

Ранее Елена признавалась, что для нее важнее всего чувствовать себя любимой и на своем месте. Воробей в одном из интервью говорила, что хочет найти настоящую любовь и жить для себя.