Глава Роспотребнадзора: Плато заболеваемости гриппом еще не достигнуто

Россия пока только движется в направлении плато заболеваемости гриппом — до него мы еще не добрались. Об этом рассказала в среду, 24 декабря, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.

По словам специалиста, которые приводит в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев, темпы роста заболеваемости гриппом в России значительно снизились за последние три недели.

Однако россиянам предстоит долгая череда нерабочих дней, поэтому "главное — праздники пережить, своевременно обращаясь к врачам, не запускать", подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора положительно оценила результаты кампании по вакцинации против гриппа. Она пояснила, что, хотя болеют действительно многие, массовых госпитализаций удается избежать.

Тем временем итальянский вирусолог и главный врач миланской городской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско заявил в комментарии РИА Новости, что разновидность гриппа A(H3N2), известная как гонконгский грипп или вариант К, не приведет к новой пандемии. Медик пояснил, что этот грипп был хорошо известен еще до COVID-19. Речь идет про нестабильный вирус, который изменяется в процессе репликации. Этот вариант, по словам Прельяско, обрел семь мутаций, которые усложняют его распознавание. Однако о чем-то качественно новом речь не идет.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов призвал не "нагонять страх" публикациями о страшных мутациях, поскольку "грипп мутирует всегда: даже выходя из клеточки, которую он только что разрушил, это уже будет немного другое". Эксперт подчеркнул, что "основа остается, чтобы действовала вакцина", а также выработан значительный коллективный иммунитет, поэтому оснований для паники нет.