ПВО сбила 141 дрон ВСУ над российскими регионами в ночь на 25 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 141 украинский беспилотник в ночь на 25 декабря, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период в период с 23.00 мск 24 декабря до 7.00 мск 25 декабря 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над территорией Брянской области. Над Тульской областью сбито 12 украинских дронов, над Калужской – 11. Девять беспилотников ликвидировано над Московским регионом, восемь – над Республикой Адыгея, семь – над территорией Краснодарского края. По шесть БПЛА сбито над Республикой Крым и Ростовской областью, по пять - над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Азовского моря. Четыре беспилотника уничтожено над Курской областью, еще один БПЛА – над Волгоградским регионом.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, после атаки беспилотнитков ВСУ в порту Темрюка загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. К борьбе с огнем привлечены 70 специалистов и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.