Собянин позвал геймеров в беспилотные войска: "Примут с большим удовольствием"

Любители видеоигр не должны забывать о том, что их таланты вполне могут быть применены в беспилотных войсках для нашей победы. Об этом рассказал в среду, 24 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме с ежегодным отчетом о работе городского правительства.

Как напомнил Сергей Собянин, москвичи на всех общероссийских соревнованиях по киберспорту занимают, как правило, первые места и в целом "любят поиграть в видеоигры".

Геймеры со своими навыками могут принести пользу российской армии "для нашей победы", подчеркнул мэр Москвы. Он отметил, что "есть, действительно, ребята, которые заключают контракты, сейчас вот в рамках Министерства обороны создают специальные подразделения".

Сергей Собянин обратился к любителям видеоигр, подчеркнув, что "если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное их примут с большим удовольствием" (цитаты по ТАСС).

В ноябре в России завершилось создание войск беспилотных систем. Замначальника этих войск Сергей Иштуганов рассказал, что определена структура, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штатные полки и другие подразделения. Произошло это после того, как президент России Владимир Путин призвал обеспечить максимально быстрое развитие войск беспилотных систем.

Тем временем на полигонах Ленинградской области военные оттачивают навыки борьбы с FPV-дронами. В этой сфере зачастую преимущество у того, кто с детства увлекался компьютерными играми. Например, 19-летний контрактник с позывным "Афоня" по компьютерным стрельбам обыгрывал всю Няндому в Архангельской области. Навыки пригодились, когда парень решил стать оператором БПЛА.