Российский военные ведут наступление по всем стратегически важным направлениям. Наносят сокрушительное поражение живой силе, технике и инфраструктуре ВСУ - на передовой и в тылу.

С воздуха врага атакуют операторы БПЛА. На кадрах из Запорожской области видно, как прицельно работают наши дроны. Обнаружив движение автомобиля вражеской пехоты на подступах к городу Орехов, наши бойцы тут же взяли его на сопровождение и ликвидировали.

Без промаха бьют и расчеты самоходных минометов "Тюльпан". В этот раз серией выстрелов накрыли пункт временной дислокации противника, оборудованный в городской застройке Гуляй Поля.

А это уже Харьковская область - огонь на себя взяли танкисты. Экипаж Т-72 вывел машину на открытую местность и вступил в бой с неприятелем, чтобы оттянуть силы ВСУ от штурмовых групп.

Не дает врагу передышки реактивная артиллерия. На Харьковском участке фронта мощную огневую поддержку пехоте оказали расчеты "Града". Залпом 122-миллимитровых снарядов были уничтожены опорники неонацистов на линии боевого соприкосновения и вражеский пункт управления БПЛА. От получения координат до поражения цели у наших бойцов уходит всего несколько минут.