Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших бойцов в зоне СВО. Рядовой Данил Бодня, действуя в составе артиллерийского расчета, во время движения на новую огневую позицию обнаружил в воздухе вражеский FPV-дрон и точными попаданиями из личного стрелкового оружия поразил его. Наши бойцы не понесли потерь и, прибыв в заданный район, продолжили выполнять задачи по уничтожению противника и прикрытию наступающих российских штурмовиков.

Майор Денис Стоякин, командуя подразделением, выполнял задачи по захвату позиций противника. Получив дополнительные данные о численности вражеских сил, он грамотно распределил личный состав и вместе с подчиненными прорвал оборону неприятеля. Наши военные уничтожили большое количество живой силы ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника.