Медведь ворвался в школу и утащил ребенка

Медведь, проникший на школьную территорию, ворвался в класс и схватил одного из учащихся. Страшный инцидент произошел 22 декабря на севере Индии в штате Уттаракханд — он располагается преимущественно в Гималаях.

Как пишет The Star, медведь попытался утащить свою добычу в близлежащий лес, однако учителя и другие школьники сумели отбить ребенка. Мальчик по имени Аарав получил многочисленные повреждения от зубов и когтей хищника, зато остался жив.

Это не первый подобный случай. Буквально за два дня до спасения Аарава медведь набросился на другого ученика той же школы, когда мальчик возвращался домой после уроков. Еще несколькими днями ранее в деревне Камет (Kameth) в том же штате двое медведей нанесли тяжелые травмы женщине, когда она работала в поле.

В ноябре сообщалось, что медведи-людоеды атаковали Японию, хуже всего дела обстоят в префектурах Иватэ и Акита. С начала 2025 года от гималайских медведей пострадали больше ста человек, по меньшей мере 20 погибли. На борьбу с хищниками отправили солдат Сил самообороны, однако отстреливать зверей разрешено лишь в крайнем случае.

Медведи время от времени выходят к людям даже в столичном регионе. Экологи подсчитали, что количество косолапых в Подмосковье возросло почти пятикратно — встретить этих животных можно даже в ближайших к Москве лесах.