Сергей Соседов объявил печальные новости об Алле Пугачевой: все кончено

Алла Пугачева уже три года ведет кочевой образ жизни. Певица покинула свой замок в деревне Грязь и никак не может обрести новый дом. То она жила в Израиле, то в Латвии, сейчас пока находится на Кипре, но присматривает дом в Болгарии.

Поговаривают, что Примадонна тоскует не только по своему замку, но и по вниманию публики. Поэтому Алла Борисовна и стала выпускать новые композиции. В песнях Пугачева теперь подводит итоги жизни и рассуждает на злободневные темы. Общий тон новых треков тосклив.

На днях Алла Пугачева представила клип на песню "Давай просто жить". У общественности мнение о композиции сложилось неоднозначное. Высказался о песне и музыкальный критик Сергей Соседов.

Критик больше не церемонится со звездой, которую когда-то боготворил. Соседов заявил, что и слышать не желает о Пугачевой. Он уверен, что карьера Примадонны закончена, ее время давно уже прошло.

"Я не слушаю ее песен принципиально. Мне это неинтересно вообще. Ее время ушло, и я это не буду слушать. О каком успехе может идти речь, если все окончено? Финал, занавес. Все изменилось, другие лица на сцене, все другое, понимаете?" — объявил печальные новости в беседе с Day.ru Соседов.