Политолог Пухов: Украина не вытащит войну на истощение без США

На чью помощь рассчитывает киевский режим, затягивая вооружённый конфликт? Могут ли разногласия США и ЕС вылиться в итоге в холодную войну между ними? И грозит ли Евросоюзу раскол из-за нагнетания воинственной антироссийской истерии?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с директором Центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым.

"Даже если Европа будет помогать Украине, без Америки она войну на истощение не вытащит. Россия, безусловно, крепче и экономически, и политически, и демографически. На Украине людей отлавливают как бродячих собак и запихивают в автобусы", - отметил он.

