Путин велел включить управление дронами в комплекс ГТО

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о включении во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" испытания, предусматривающего управление беспилотными летательными аппаратами.

Перечень поручений главы государства был сформирован по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 6 ноября. Документ публикует пресс-служба Кремля.

В частности, Владимир Путин распорядился доработать и утвердить комплекс мер по развитию детско-юношеского спорта в России, а также обеспечить реализацию этого комплекса. Президент также велел гарантировать несовершеннолетним спортсменам бесплатное участие в соревнованиях на спортивные разряды.

Также глава государства адресовал кабмину поручение законодательно закрепить поднятие флага Российской Федерации по время официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Что касается доступности занятий физкультурой и спортом, Владимир Путин уже подчеркивал, что "проблема есть, и некоторые родители это считают нормой, будем откровенны". Однако "есть другие родители, у которых нет возможности платить".

Особое внимание уделяется развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Владимир Путин напоминал, как важно помочь людям с ограничениями по здоровью: открыть им больше доступных возможностей для активной жизни и регулярных занятий физкультурой, для участия в турнирах и соревнованиях разного уровня.