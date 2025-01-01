Путин подвел итоги работы правительства и парламента в 2025 году. Главные заявления

На традиционной предновогодней встрече с правительством Владимир Путин сразу отметил две важнейших тенденции развития страны: инфляция снижается, а безработица вышла на исторически минимальный уровень. Несмотря на непростые вызовы последних лет, удается выдерживать баланс в вопросе бюджетных трат.

Путин: "Мы исполняем все социальные обязательства, в том числе решения по поддержке семей с детьми. Состояние государственных финансов позволяет в полном объёме обеспечивать расходы на оборону и безопасность. В рамках национальных проектов ведется большая, напряженная работа. А это, в первую очередь, преодоление демографических вызовов, выход на уверенный рост рождаемости. Нужно вывести на новый качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы в части инфраструктуры, благоустройства наших городов и поселков".

Обращаясь к министрам, Владимир Путин напомнил о вопросах, поступивших во время прямой линии. В первую очередь президент рекомендовал сосредоточиться на проблемах многодетных семей. Найти такие решения, которые позволили бы им увеличивать свой бюджет, обзаводиться собственной недвижимостью. Тема строительства жилья тоже обсуждалась сегодня. В 2026-м отменят мораторий на штрафы для компаний, срывающих сроки сдачи объектов.

Михаил Мишустин: "Немало вызовов, много сложных задач: продолжающиеся санкционные ограничения в отношении нашей страны, непрекращающиеся попытки расшатать нашу экономику, вывести ее из равновесия. Под вашим руководством мы работаем единой сплоченной командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи".

Президент и глава правительства обменялись поздравлениями с наступающими праздниками.

Также 24 декабря Владимир Путин побывал на заключительном заседании Совета Федерации. 2025-й завершается с хорошими результатами. Был принят целый пакет законов: они касались развития экономики, соцсферы, безопасности страны. Важной целью на ближайшее будущее для Совфеда, отметил президент, должно стать более активное включение регионов в общенациональную повестку.

Путин: "Успех столь масштабной работы прямо зависит от шагов, предпринимаемых федеральной исполнительной и законодательной властью, но реализуются, воплощаются в жизнь они именно на местах, в конкретных регионах, городах и поселках".

25 лет назад Владимир Путин принял решение о новом порядке формирования Совета Федерации. От каждого субъекта страны начали назначать своих представителей, И сенаторы стали работать на постоянной основе. Это, отметила председатель палаты Валентина Матвиенко, сыграло фундаментальную роль в развитии государства.

Матвиенко: "Приоритетами в нашей законотворческой деятельности были, безусловно, задачи, поставленные вами, уважаемый Владимир Владимирович. Это поддержка участников СВО, их родных и близких, поддержка семей с детьми, демография, социальные законы, экономика, укрепление обороноспособности и безопасности, защита людей от тех новых технологических вызовов, с которыми они столкнулись".

А итоги работы Государственной думы в уходящем 2025-м Владимир Путин накануне обсудил со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Тот рассказал, как изменилось качество работы Госдумы за последние годы.

Володин: "Надо подчеркнуть, что по прошествии времени дела стало больше, меньше зрелищ, меньше слов. И во многом на это повлияло ваше решение в свое время внести предложение по изменению Конституции и передать полномочия нашим гражданам, чтобы они через депутатов утверждали правительство, принимали участие в его формировании. Появилась совместная с правительством ответственность за результаты работы, причем в эту работу вовлечены и оппозиционные фракции".

Итоги года - убедительные. Депутаты Госдумы приняли почти 600 законов. Проделанную работу президент назвал "боевой".