Путин наградил выдающихся деятелей промышленности, науки, культуры, спорта и медицины

В Екатерининском зале - представители самых разных профессий. Люди, добившиеся выдающихся результатов. Те, кто посвятили себя служению людям и своей стране. В этом и есть секрет успеха. ((53496659))

Владимир Путин: "Вы представляете разные жанры искусства, но всех вас роднит творческая востребованность, безусловное качество ваших работ и действительно всенародное признание. Подчеркну, что многие присутствующие снискали авторитет и как высококлассные специалисты, и как талантливые наставники. Вы трудитесь, преподаете, проводите научные исследования в самых разных сферах, но делаете это так, что вами гордится вся наша страна. А еще у двух награжденных сегодня, что называется, круглые даты. Давайте вместе поздравим с юбилеем директора прославленного Пироговского центра Олега Эдуардовича Карпова и голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову".

Официальный представитель российского МИДа удостоена ордена за заслуги перед Отечеством 4 степени. А еще Мария Захарова получила в подарок от Владимира Путина шкатулку с Георгием Победоносцем. За высокую награду она поблагодарила свое ведомство. И, конечно, родителей.

Звания Героя труда России удостоены шесть человек. Среди награжденных - токарь Чепецкого механического завода, директор Калининской атомной станции и гидрометаллург Надеждинского завода. А еще Владимир Спиваков - не только великий музыкант, но и блестящий педагог и благотворитель. Для него особенно ценно получить высокую награду в юбилейный год 80-летия Победы. В его семье всегда чтили две даты: 27 января, день снятия блокады Ленинграда, и 9 мая.

В зале - цвет российской культуры. Высокими наградами отмечены пианист Денис Мацуев, актер Сергей Маковецкий и режиссер Игорь Угольников. Звания народный артист России удостоен оперный певец Ильдар Абдразаков. Высшая государственная награда - Орден святого Андрея Первозванного - присуждена Никите Михалкову.

"Мама учила: никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше тебя. Суди о своей жизни по жизням тех, кто живет хуже - их намного больше. И ты избежишь огромного количества проблем. И твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что у тебя есть то, что есть. Я знаю, Владимир Владимирович, что и ваша мама и ваша бабушка - они учили вас тому же. И я очень рад, что в этом смысле мы с вами счастливые люди. Спасибо!", - сказал режиссер.

Владимир Путин подчеркивает: особенно важно, что достойные граждане нашей страны являются и правильным примером для молодежи. Всего высоких званий и наград удостоены 43 человека.

Путин: "Когда мы говорим, обращаясь к Господу, мы часто употребляем известное слово "творец". Вот здесь собрались люди, которые занимаются творчеством, в какой бы отрасли вы ни работали. И в производстве, и в искусстве, и в спорте - все равно это творческий подход. И без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно. То есть вы тоже творцы. Это значит, что и в вас есть искра божья. Она ярко очень светит. Я уверен, она будет светить вам и дальше. И я хочу вас попросить, чтобы и вы передавали этот знак божий другим людям и другим поколениям. Тем кто с вами рядом стоит. И миллионам наших граждан".

После церемонии Владимир Путин по традиции пообщался со всеми награжденными уже в неформальной обстановке.