Собянин представил отчет о результатах работы правительства Москвы

Российская столица по размерам экономики заняла второе место среди мегаполисов мира. И это заслуга городского правительства. Итоги его работы за год подвел мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

В столице ударными темпами строятся жилье, дороги и метро. А еще активно внедряются информационные технологии. На данный момент Москва - безусловный лидер России в развитии искусственного интеллекта.

В приоритете также - совершенствование образования и здравоохранения. Ну и важнейшая задача сейчас - помощь бойцам СВО.

Репортаж Екатерины Гоголевой