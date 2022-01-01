Гордон женился в шестой раз: невеста на 38 лет моложе телеведущего

Александр Гордон женился в шестой раз. Избранницей телеведущего стала 23-летняя красавица Алина. Разница в возрасте в 38 лет ничуть не смущает супругов.

"Характером Саша не дедушка, он ребенок. Она не ощущается, эта разница в возрасте, потому что наш стиль, подход, ритм и вообще взгляд на жизнь, он очень схож", — поделилась молодая жена Гордона в интервью Антону Красовскому.

До свадьбы влюбленные встречались четыре года, правда в какой-то момент расстались, но нашли в себе силы преодолеть трудный период и снова сойтись. По словам Гордона, родители Алины не против их союза и планировали приехать на свадьбу. Интервью было записано за два дня до заключения брака, пока не известно, посетили ли родственники невесты церемонию.

Телеведущий не считает шестой брак чем-то из ряда вон. По мнению Гордона, общественность это вообще не должно волновать. "Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?" — задался он вопросом.

Напомним, в 2022 году Александр Гордон обвенчался со своей возлюбленной арфисткой Софией Каландадзе. На тот момент девушке было 20 лет. Почему рухнул его пятый брак, журналист не говорит.

У Гордона четверо детей от разных отношений. От писательницы Марии Бердниковой у телеведущего 34-летняя дочь Анна, от журналистки Елены Пашковой 10-летняя наследница Александра и от артистки Нозанин Абдулвасиевой двое сыновей — семилетний Александр и пятилетний Федор.