Правительство Украины согласовало указ предводителя киевского режима Владимира Зеленского о праздновании 7 января не Рождества Христова, а Дня программиста.

Как рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), "на Украине появится еще один профессиональный праздник – День программиста".

При этом Зеленский поздравил украинцев с Рождеством вечером 24 декабря, что соответствует западнохристианской традиции — 25 декабря отмечают Рождество Христово католики и протестанты.

Ранее киевский режим решил отменить празднование Дня Победы, поэтому украинцы в последние годы уже традиционно едут в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Председатель координационного комитета "Победа" Алексей Петрович подчеркнул, что "у нас никогда не было случаев, чтобы граждане Украины пытались помешать проведению мероприятий".

Также Зеленский решил, что Украина больше не будет отмечать День защиты детей 1 июня, который прежде праздновали в стране одновременно с Россией на протяжении 27 лет. Чтобы дистанцироваться от соседнего государства, киевский режим велел перенести День защиты детей на 20 ноября.