Самая низкая температура на Земле зафиксирована в Якутии

Самая низкая температура на Земле в среду, 24 декабря, зарегистрирована в Якутии. В поселке Тикси столбики термометров упали до минус 56 градусов.

Как сообщает Mash, жители Тикси борются со стихией третьи сутки — из-за мощной пурги закрыты школы и детские сады, снегом заметает входные двери домов.

В ближайшее время улучшение погодных условий не предвидится. Напротив, морозы могут окрепнуть до 60 градусов.

Ранее сообщалось про непривычное для Саудовской Аравии природное явление. Жители этого жаркого государства осваивают лыжи, санки, лепят снеговиков и играют в снежки, поскольку километры пустынь и горные массивы украсили сугробы. В ряде районов снег увидели впервые за три десятилетия.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, ссылаясь на предварительный прогноз погоды, что в столичном регионе Новый год придется встречать при температуре около 15 градусов ниже нуля. Вероятности того, что прогноз сменится до оттепели, сейчас нет.