Манукян сделал заявление о расставании с Краймбрери

Давид Манукян и Мари Краймбрери поженились весной, а вскоре певица стала мамой. У супругов родилась дочь Николь.

Со стороны отношения блогера и артистки кажутся идеальными, но, как признался Дава, у них был очень тяжелый период. По словам Манукяна, им с Мари пришлось пройти классическую проверку на прочность — совместными усилиями сделать ремонт в квартире. Пока парочка обустраивала семейное гнездо, едва не дошло до разрыва. Но в итоге Давид и Мари смогли найти компромисс, теперь Манукян уверен, что остальные трудности им точно будут по плечу, пишет 7Дней.

"Мы не расстались после ремонта в квартире, так что нас точно больше ничем не испугать", — заявил Дава.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой уверяет, что их с женой чувства стали крепче после рождения Николь. Но пока супруги не готовы делиться своим счастьем с публикой, они еще ни разу не показывали девочку.

Ранее Краймбрери рассказала, что больше всего ценит в муже. Оказывается, для Мари очень важно, что Давид проводит свободное время дома и не пытается сбежать на вечеринки с приятелями. Отдыхает же он, играя в компьютерные игры, и жена ему в этом не препятствует, полагая, что такой досуг гораздо больше подходит семейному мужчине.