Российские силы противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 мск среды, 24 декабря, перехватили и уничтожили 132 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем Telegram-канале, 46 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 42 – над Брянской областью, 15 дронов – над Калужской областью, 12 аппаратов – над территорией Московского региона.

Еще семь БПЛА уничтожили над территорией Курской области, четыре – над Липецкой областью, по два – над Рязанской и Орловской областями, по одному – над Тульской областью и Крымом.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны. Политик также напомнил о существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты от беспилотников.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.