Дикие танцы Натальи Штурм на яхте вызвали оторопь: "Испанский стыд!"

Наталья Штурм продолжает шокировать публику. На этот раз 59-летняя певица устроила дикие танцы на яхте, сняла все на видео и выставила в Сеть. Но вместо ожидаемого восторга, кадры вызвали оторопь.

Исполнительница хита "Школьный роман" накинула поверх купальника прозрачную тунику и от души отрывалась на палубе. Артистка несуразно двигалась, принимая различные позы. Яхту покачивало, из-за чего Штурм не могла устоять на ногах, но продолжала выплясывать как ни в чем не бывало.

"Танец на яхте для вас, мои любимые!" — подписала видео Наталья.

Поклонники артистки пришли в недоумение. Хотя уже могли бы и привыкнуть, Штурм не в первый раз показывает подобный номер. "Испанский стыд!"; "Началось утро в колхозе"; "Дайте бабке ее таблетки, кто опять не уследил?"; "Танец для нас? А нам это надо?"; "Особенно хорош наряд", — высмеяли танец Натальи подписчики.

Отметим, что Наталья Штурм любит эпатировать публику. Она даже завела в блоге рубрику, в которой готовит невидимые блюда. Народ поначалу не понимал шутку, но позже втянулся и теперь Наталье регулярно поступают "заказы" на рецепты.