Россия рассматривает мирный план из 20 пунктов, разработанный США и Украиной, как "отправную точку" для дальнейших переговоров. Об этом рассказал в среду, 24 декабря, информированные источник.

По словам собеседника Bloomberg, сейчас Россию не устраивает отсутствие гарантий нерасширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины. Также российская сторона настаивает на установлении ограничений для украинской армии.

В то же время Washington Post утверждает, что представленные киевским режимом предложения "знаменуют собой первый шаг Зеленского к какому-либо компромиссу по вопросу территории". Однако Украина обуславливает согласие вывести ВСУ из Донбасса аналогичным шагом российской стороны.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что договоренности на сегодняшний день нет и вообще "может не быть". По его словам, соглашение о мире может считаться достигнутым, лишь "когда оно не только на бумаге — когда оно подписано лидерами, когда война остановлена".

Тем временем президент США Дональд Трамп, который жаждет записать конфликт на Украине в список собственных дипломатических побед, заявил, что переговорный процесс идет хорошо — мешают только европейские бюрократы.