В Госдуме заверили в отсутствии планов ограничивать использование VPN в России

У российских властей нет планов ограничивать использование сервисом VPN в России в 2026 году. Об этом рассказал в среду, 24 декабря, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Парламентарий отметил, что VPN — это инструмент обхода блокировок, которые бывают правильными и реализуются государством в соответствии с законом.

Однако есть и блокировки "недружественные", связанные с беспрецедентной санкционной политикой в отношении России за рубежом, которые тоже нужно как-то обходить, указал Боярский.

В то же время депутат призвал депопуляризовывать постоянное использование VPN и разъяснять, какие угрозы ожидают пользователей, включая вероятность попасться на вредоносные ссылки, сообщает РИА Новости.

Летом Боярский уже опровергал слухи о якобы намерениях российских властей полностью заблокировать сервисы VPN. Руководитель профильного комитета Госдумы отметил, что "при всем уважении" не может "позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников".

Что касается дальнейшей судьбы Telegram, его в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в российский мессенджер MAX. Сергей Боярский заявил, что неправильно было бы заблокировать Telegram по принципу "взять и отключить", лишив людей возможности получать новости из того источника, к которому они привыкли.