Силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА за три часа

24 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 29 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— десяти БПЛА над территорией Белгородской области;

— семи БПЛА над территорией Брянской области;

— трех БПЛА над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;

— двух БПЛА над территорией Воронежской области;

— двух БПЛА над территорией Орловской области;

— двух БПЛА над территорией Ростовской области.

По одному БПЛА сбито над территориями Курской, Калужской и Тульской областями.