Силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА за три часа

24 декабря в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 29 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— десяти БПЛА над территорией Белгородской области;
— семи БПЛА над территорией Брянской области;
— трех БПЛА над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;
— двух БПЛА над территорией Воронежской области;
— двух БПЛА над территорией Орловской области;
— двух БПЛА над территорией Ростовской области.
По одному БПЛА сбито над территориями Курской, Калужской и Тульской областями.