Мирный план, который озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский, стал очередной попыткой затянуть процесс переговоров. Об этом 25 декабря заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Я не считаю этот план реалистичным. Это очередная затяжка времени, очередная затяжка переговоров", — сказал он.

По словам Азарова, в мирном плане нет решений реально важных проблем, в том числе о сокращении численности ВСУ и проведении выборов.

Более того, экс-премьер Украины задался вопросом, кто подпишет мирное соглашение, если полномочия Зеленского давно истекли.

24 декабря глава киевского режима озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США.

Основные пункты плана, который озвучил Зеленский:

— Подтверждение суверенитета Украины;

— Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения;

— Гарантии безопасности;

— Численность ВСУ — 800 тысяч человек в мирное время;

— США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. В случае вторжения РФ на Украину — военный ответ и восстановление санкций.