Путин провёл традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин поздно вечером 24 декабря провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС рассказал, что на встрече обсуждались темы демографии, ключевой ставки, импортозамещения, экологии и другие актуальные вопросы.

Он добавил, что на встрече присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента и глава Центрального банка.

Также Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию "состоится своевременно".