Силы ПВО уничтожили 141 украинских БПЛА за восемь часов

В период с 23:00 по московскому времени 24 декабря до 7:00 по московскому времени 25 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены 141 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 62 БПЛА над территорией Брянской области;
— 12 БПЛА над территорией Тульской области;
— 11 БПЛА над территорией Калужской области;
— девяти БПЛА над территорией Московского региона;
— восьми БПЛА над территорией Республики Адыгея;
— семи БПЛА над территорией Краснодарского края;
— шести БПЛА над территорией Республики Крым;
— шести БПЛА над территорией Ростовской области;
— пяти БПЛА над территорией Белгородской области;
— пяти БПЛА над территорией Воронежской области;
— пяти БПЛА над акваторией Азовского моря;
— четырех БПЛА над территорией Курской области;
— одного БПЛА над территорией Волгоградской области.