Силы ПВО уничтожили 141 украинских БПЛА за восемь часов

В период с 23:00 по московскому времени 24 декабря до 7:00 по московскому времени 25 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены 141 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 62 БПЛА над территорией Брянской области;

— 12 БПЛА над территорией Тульской области;

— 11 БПЛА над территорией Калужской области;

— девяти БПЛА над территорией Московского региона;

— восьми БПЛА над территорией Республики Адыгея;

— семи БПЛА над территорией Краснодарского края;

— шести БПЛА над территорией Республики Крым;

— шести БПЛА над территорией Ростовской области;

— пяти БПЛА над территорией Белгородской области;

— пяти БПЛА над территорией Воронежской области;

— пяти БПЛА над акваторией Азовского моря;

— четырех БПЛА над территорией Курской области;

— одного БПЛА над территорией Волгоградской области.