Почём салат на праздничном столе? Какие песни поём под елкой? В рождественскую ночь вопрос не праздный, особенно в этом году. Кому веселые мелодии, Санта Клаус, добрые традиции, а кому ножом по сердцу. В Америке чернокожая активистка пятнами пошла от звуков популярной мелодии и потребовала ее запретить.

Англосаксонский мир в числе застрельщиков рождественских реформ. Например, там обсуждают, почему не стоит исполнять эту самую "Джингл Беллс". Оказывается, произведение может быть унизительным по отношению к определённой расе, религии, сексуальной ориентации. Не знаем, как в Британии, а вот в Америке попробуй запрети! Когда вон кто её исполняет.

В Британии пошли дальше. На сайте Брайтонского музея обсуждают проблему Санта Клауса, называя её "деколонизацией". Белый старик, который сам решает, заслуживают ли дети подарков, исходя из того, были они плохими или хорошими. Во-первых, почему он белый? Это может оскорбить чувствительную публику. И кто дал право какому-то вздорному старику судить детей, особенно некоренных народностей? Да может у него деменция, как у Байдена?

Германия не могла остаться в стороне от культурной трансформации. Запрещать там ничего не стали. Наоборот, разрешили. В одной из церквей поставили шест и запустили тётку в легком платье немного покрутиться для прихожан. Чем не сочельник? Толерантненько. Меньшинства не обижены.

В не самой богатой Прибалтике больше озабочены тем, что на стол подавать. Пресса заметила, что в Эстонии граждане активно начали сметать с полок горошек и майонез для оливье, который там называют картофельным салатом. На фоне слухов, что салат могут запретить как олицетворение российской пропаганды и часть русской идентичности. А в странах старой демократии картина другая. В Канаде члены движение "Робин Гуды из закоулков" просто нахватали в одном из магазинов Монреаля продуктов на 3 тысячи долларов, не с голодухи. Раздали бедным. Хороши Санта Клаусы. Вот они, оборотни с бородой.

Праздник там приходит. Там, где в действительности всё не так, как на самом деле.