Католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Католики и протестанты сегодня празднуют один из самых светлых и радостных религиозных праздников - Рождество Христово. Верующие по всему миру собираются на торжественные мессы. Главную службу - в Ватикане - провёл Папа Римский Лев 14-й.

Месса началась с того, что в базилике Святого Петра дети с разных континентов возложили цветы к фигурке младенца Иисуса. Затем понтифик обратился к верующим с воззванием.

Свечами и благовониями встретили Рождество в парижском соборе Нотр-Дам. По традиции в эти дни люди дарят друг другу подарки и желают мира и благополучия. Впервые с начала вооружённого конфликта в секторе Газа праздничные мероприятия прошли в Вифлееме. Тысячи огней озарили базилику Рождества; засверкала ель с символичной звездой, указывавшей путь волхвам.

Молились за мир и в Ираке - христианская община здесь одна из самых древних, уходящих корнями в первый век нашей эры.